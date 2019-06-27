“خيط” تلهم 9 متسابقين أردنيين لإظهار مواهبهم في عالم تصميم الأزياء – فيديو

مجد جابر

عمان– في أجواء احتفالية أنيقة تملؤها روح المنافسة الإيجابية والتشويق والشغف؛ تباهى 9 مصممين بما قدموه في الحفل الختامي لمسابقة مصمم الأزياء “خيط 2019″، لتحاكي القطع المصممة موضة هذا الموسم.

عروض المصممين على المنصة نقلت أفكار هؤلاء الشباب الإبداعية، فكل واحد منهم حاول تصميم قطعة بنمط جديد، فمنها مستوحاة من التراث الأردني، وأخرى تميزت بألوان الطبيعة بمنطقة البحر الميت، وواحدة نقلت جمالية صخور المدينة الوردية، وجاء تصميم آخر ليشبه “الخلقة” تلك القطعة التراثية، لكن تم تطويرها بطريقة عصرية تناسب الشباب.



الحفل جاء تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية، وأقيم أول من أمس في فندق “دبليو عمّان”، وبمشاركة 9 متسابقين قدموا 8 تصميمات؛ وهم: طارق بلال، سجود درابكة، يزن مخامرة، ستناي حاتوق، دالا عبدالهادي وعلا فتح الله، أمجد المصري، ميرا الحموري، آيات عماري؛ حيث قام كل متسابق منهم بعرض مجموعته على لجنة التحكيم، والتي كان مطلوبا منهم طوال هذه المدة القيام بإنشاء تصاميم كاملة مع إكسسوارات متناسقة “إطلالة نهارية خريفية” من الملابس النسائية الجاهزة القابلة للتطبيق، استناداً إلى قدرات التصنيع المتوفرة في الأردن.

الفائزة سجود الدرابكة- (من المصدر)



وحصلت المتسابقة سجود الدرابكة على جائزة “خيط 2019″؛ إذ سيتم إنجاز مجموعة كاملة من تصاميمها، ليتم تنفيذها من قبل المنتجين المحليين المشاركين، بهدف تسويقها وبيعها محليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك بعد رحلة تعليمية وتدريبية دامت 3 أشهر في مقر مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب تحت إشراف عدد من خبراء تصميم الأزياء، على المستويين العالمي والمحلي بهدف تحويل التراث الأردني إلى تصميمات عصرية للأزياء، وعرض مهاراتهم الإبداعية.

وتم اختيار المتنافسين الثمانية من قبل لجنة كرست وقتها وجهدها لاختيار هذه المواهب، وهم: المصمم شامخ البلوي، مسؤولة المشاريع الإبداعية في مجلة “سين” هبة أسعد، الخبير في مشاريع التصميم الاجتماعي الموجه جوليو فينيسيا، مصمم الأزياء رامي قشوع، فريق jo والمكون من “مصممة الأزياء زين مانجو، مصممة الأزياء دينا مقدح، خبير التطوير إبراهيم البدارين”، والمدير العام لشركة “هدايانا” جريس مجروح.

متسابقون يعرضون تصميماتهم على لجنة التحكيم- (من المصدر)



وتهدف المسابقة إلى تطوير صناعة الأزياء في الأردن، من خلال الإبداع والابتكار في تصميم الأزياء، وتحفيز مصممي الأزياء الناشئين على ابتكار تصاميم أزياء تظهر مواهبهم، وقدرتهم على النجاح في المستقبل، وذلك لتعزيز التعاون بين مصممي الأزياء والمصنعين في الأردن.

إلى ذلك، تسعى المسابقة لدعم مصممي الأزياء المقيمين في الأردن بأسلوب مختلف وغير مألوف؛ إذ إن جميع الشركات القائمة على المسابقة أكدت أهمية العمل كهيكل واحد بما يضمن الدعم المستمر للمصممين والمصنعين، بحيث لا تتوقف الفائدة مع انتهاء المسابقة.

كما أن المسابقة تحاول سد الفجوة بين المصممين والصانعين وخلق شبكة من التواصل بينهم وجمعهم في مكان واحد، فالمصممون دائمو البحث عن صانعين ينفذون أفكارهم وتصاميمهم والعكس صحيح.

يشار إلى أن المسابقة غير الربحية نظمت بالشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في الأردن ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب (GSC)، وتحت مظلة مشروع Creative Mediterranean.

وجاء اسم المسابقة “خيط”، كون جميع التصاميم المبدعة تبدأ من خيط واحد، وهذه المسابقة تهدف لمد “طرف الخيط” للمصممين والمصنعين الأردنيين وغير الأردنيين وتقليص الفجوة بينهم.

“اليونيدو” هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة للحد من الفقر في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية.