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خيمنازيا دي لا بلاتا الارجنتيني يُجدد عقد مارادونا حتى 2021

منذ 52 دقيقة

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أزول، مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) – أعلن نادي خيمنازيا دي لا بلاتا الارجنتيني الاربعاء أنه جدد عقد مدربه دييغو مارادونا لعام واحد حتى 2021.

وقال النادي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بعبارة “جيمنازيا 2021 مارادونا” “لقد عُرفت بإسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، دييغوتي، كابيتان… لكن بالنسبة الينا، فأنت تريبيرو (لقب أنصار النادي) آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضا من قلبنا”.

ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميلاده ال60 في تشرين الاول/اكتوبر المقبل “تهانينا الى خيمنازيا (الذي احتفل في 3 حزيران/يونيو بذكرى تأسيسه). قلبي ازرق وابيض. لقد بدأنا صفحة جديدة”.

واستلم مارادونا منصبه في ايلول/سبتمبر عام 2019 وخاض الفريق تحت إشرافه 20 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم.

واستفاد الفريق الذي كان يكافح من اجل البقاء ضمن اندية النخبة من الغاء الدوري الارجنتيني بسبب فيروس كورونا المستجد وقرار عدم اسقاط اي فريق الى الدرجة الثانية. (أ ف ب)

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