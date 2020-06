خيمنازيا دي لا بلاتا الارجنتيني يُجدد عقد مارادونا حتى 2021

أزول، مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) – أعلن نادي خيمنازيا دي لا بلاتا الارجنتيني الاربعاء أنه جدد عقد مدربه دييغو مارادونا لعام واحد حتى 2021.

وقال النادي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بعبارة “جيمنازيا 2021 مارادونا” “لقد عُرفت بإسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، دييغوتي، كابيتان… لكن بالنسبة الينا، فأنت تريبيرو (لقب أنصار النادي) آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضا من قلبنا”.

Diego Maradona has kept his job at @gimnasiaoficial despite struggling to keep the club afloat this season! 🤝https://t.co/Tw66x2jXZp

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) June 4, 2020