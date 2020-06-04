خيمنازيا دي لا بلاتا الارجنتيني يُجدد عقد مارادونا حتى 2021

أزول، مقاطعة بوينس آيرس (الأرجنتين) – أعلن نادي خيمنازيا دي لا بلاتا الارجنتيني الاربعاء أنه جدد عقد مدربه دييغو مارادونا لعام واحد حتى 2021.

وقال النادي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بعبارة “جيمنازيا 2021 مارادونا” “لقد عُرفت بإسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، دييغوتي، كابيتان… لكن بالنسبة الينا، فأنت تريبيرو (لقب أنصار النادي) آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضا من قلبنا”.

Diego Maradona has kept his job at @gimnasiaoficial despite struggling to keep the club afloat this season! 🤝https://t.co/Tw66x2jXZp — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) June 4, 2020

ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميلاده ال60 في تشرين الاول/اكتوبر المقبل “تهانينا الى خيمنازيا (الذي احتفل في 3 حزيران/يونيو بذكرى تأسيسه). قلبي ازرق وابيض. لقد بدأنا صفحة جديدة”.

واستلم مارادونا منصبه في ايلول/سبتمبر عام 2019 وخاض الفريق تحت إشرافه 20 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم.

واستفاد الفريق الذي كان يكافح من اجل البقاء ضمن اندية النخبة من الغاء الدوري الارجنتيني بسبب فيروس كورونا المستجد وقرار عدم اسقاط اي فريق الى الدرجة الثانية. (أ ف ب)