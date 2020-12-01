خيمينيز يتمنى العودة قريبا للملاعب بعد إصابته بكسر في الجمجمة

لندن – أكد المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، أنه يتمنى العودة قريبا للملاعب، موجها الشكر لكل من بعث له برسالة دعم خلال الساعات الأخيرة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة خلال مواجهة أرسنال بالبريميرليج.

واصطدم خيمينيز بشدة مع قلب دفاع أرسنال، البرازيلي ديفيد لويز، بالرأس، في استاد الإمارات وغادر الملعب على نقالة بعد تلقيه الأوكسجين والرعاية الطبية اللازمة.

وتخطى اللاعب صاحب الـ29 عاما الجراحة بنجاح في المستشفى، ونشر بعدها أول رسالة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر “أشكركم على رسائل الدعم. سأكون تحت الملاحظة وآمل في العودة قريبا للملاعب”. وبعد الواقعة وإصابة خيمينيز، أكمل لويز المباراة لكنه وضع ضمادة على رأسه. (إفي)