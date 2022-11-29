خيمينيز يحفز زملائه للفوز بالمواجهة الأخيرة أمام غانا

لوسيل – دعا مدافع منتخب أوروجواي، خوسيه ماريا خيمينيز، عقب الخسارة أمام البرتغال 0-2 في ثاني جولات المجموعة الثامنة بمونديال قطر 2022، الأمر الذي يصعب من مهمة “السيليستي” في التأهل للدور ثمن النهائي، إلى ضرورة الكفاح من أجل الفوز بالمباراة الأخيرة، ضد غانا.

وأكد اللاعب “نحن الأوروجواي لم نخض أي معركة سهلة، وهذا المونديال ليس استثناء، تتبقى لنا رصاصة أخرى وينبغي استغلالها” في إشارة لمواجهة غانا المقبلة يوم الجمعة.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد “لم نجد الطريقة المثلى دفاعيا، المدرب طلب منا دائما البحث عن التقدم وأن نفرض أسلوب لعبنا، لم نجد الطريقة للهجوم عليهم في الشوط الأول، مثلما فعلنا في الشوط الثاني”.

وأكد ردا على سؤال حول امكانية أن تصطدم أوروجواي حال تأهلها لثمن النهائي بمنتخب البرازيل، “نفكر الآن في غانا”.

وضمنت البرتغال التأهل لدور الستة عشر بهذا الفوز الثاني لها تواليا لتحصد ست نقاط، تليها غانا بثلاث نقاط ثم كوريا الجنوبية وأوروجواي ولكل منهما نقطة وحيدة. (إفي)