“الأثار العامة”: الاكتشاف الأثري عمره 9 آلاف عام وهو كنز عالمي – (صور +فيديو)

عماد العجلوني- قال مدير عام دائرة الأثار العامة فادي بلعاوي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الاكتشاف الأثري المهم في الأردن إن شركاء الاكتشاف يفتتحون معاً كبسولة أثرية عمرها 9 آلاف عام.

من جانبه قال الدكتور عاطف الخرابشة رئيس جامعة الحسين بن طلال إن الكشف عن هذه الأثار استمر البحث فيه في البادية الشرقية ضمن محافظة معان لمدة 10 سنوات.

وقال وزير السياحة والأثار نايف الفايز إن الأردن يمتاز بمواقع أثرية ذات أهمية عالمية مشيراً إلى أن الأردن أمام اكتشاف أثري مهم قائلا ” الأردن مهد الحضارات” .

من جانبهم قال القائمون على الاكتشاف إنه تم اكتشاف أول مصائد حجرية وتتكون من جدران طويلة تتقارب نحو جدران غرف كبيرة وتم اكتشافها للمرة الأولى بداية القرن العشرين.

وأضافوا أن النتائج كشفت عن مخيمات تحتوي على الغرف وتم تسميتها بالثقافة الغسانية وتم اكتشاف أن هدف المصائد هو صيد الغزلان.

ولفت القائمون على الإكتشاف أنه تم العثور على قطع صخرية على شكل وجه انسان وتم تسمية القطعة الأولى “غسان” والقطعة الأكبر ” أبو غسان” .

تصوير ( أمير خليفة)

تصوير أمير خليفة

تصوير أمير خليفة