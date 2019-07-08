دائرة التراخيص تختتم زياراتها لأندية المحترفين

عمان – الغد – اختتمت دائرة التراخيص أمس الأحد زياراتها لأندية المحترفين، والتي جاءت لاطلاعهم على نظام التراخيص الخاص بالموسم المقبل، بشقيه المحلي والآسيوي.

ورفعت دائرة التراخيص تقريرها النهائي إلى الهيئة التنفيذية في الاتحاد وتضمن أبرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الأندية، إلى جانب التوصيات والمقترحات للمضي قدماً في النظام الجديد للتراخيص.

بدوره أكد مدير دائرة التراخيص أحمد ماشه أن سلسلة الزيارات التي شملت جميع اندية المحترفين، تضمنت شرحاً مستفيضاً لكافة الشروط والمتطلبات للحصول على الرخصة الآسيوية والمحلية، “حيث تم تحديد منتصف ايلول القادم موعداً لاستيفاء كافة البنود لنظام التراخيص”.

وقال: وجدنا تفاعلاً كبيراً من الأندية لاستيفاء الشروط والحصول على الرخصة، كما تقدمنا أيضا بطلب كافة التفصيلات المالية الخاصة بها، بشكل معتمد ومدقق، في ظل قرب تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في القارة الآسيوية خلال المواسم القليلة القادمة.

وشدد ماشه على ضرورة تحويل المعاملات والمراسلات الورقية والمكتوبة إلى البريد الالكتروني المعتمد، مشيراً إلى أن نظام تسجيل اللاعبين والمدربين والاداريين في الاندية، سيكون الكترونياً أيضا.