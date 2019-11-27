دائرة التراخيص تدعو أندية الدرجات الثلاث لاستكمال متطلبات الرخصة

عمان – الغد – دعت دائرة التراخيص في اتحاد كرة القدم، أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والفرق المستجدة، لاستكمال متطلبات الترخيص للمشاركة في البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد.

جاء ذلك على ضوء ورشة العمل التي اقيمت في مقر الاتحاد يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحضور مندوبي أندية الأولى والثانية وبإشراف مدير الدائرة أحمد ماشة.

ونوه ماشة إلى ضرورة استكمال متطلبات التراخيص قبل 12 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، كما دعا بقية الأندية الراغبة بالمشاركة في البطولات والتي لم تستلم وثائق ومتطلبات الترخيص بضرورة استلامها من الدائرة المعنية في الاتحاد لغايات استكمال الإجراءات تلافياً لتطبيق نظام العقوبات في نظام الترخيص بما يتعلق بأندية الدرجة الأولى والثانية.

وأكد ماشة على أن الرخصة بشقيها “الآسيوية والمحلية” لم تمنح إلى أي نادٍ عدا “المحترفين” حتى اللحظة، مشيراً إلى أن أندية الدرجة الثالثة وجميع الجهات التي ترغب بالمشاركة في أي بطولة يجب عليها الحصول على الرخصة، ولن يسمح لها بالمشاركة بأنشطة وبطولات الاتحاد الأردني لكرة القدم للموسم 2020 دون الحصول عليها.

كما تم تسليم وثائق ومتطلبات الترخيص ل 56 نادي درجة ثالثة و16 نادي جديد و4 من ضمنها شركة وجمعيتان خيريتان وأخرى تعاونية بانتظار إعادة تسليم الوثائق كاملة لدائرة الترخيص لاستكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي 12 من كانون الأول 2019.

يذكر أن 7 من أصل 16 ناديا ينشط في الدرجة الثانية استلمت النماذج والمتطلبات، و11 من أصل 14 بالدرجة الأولى، بانتظار استكمالها للوثائق وتسليمها لدائرة الترخيص في الاتحاد قبل الموعد النهائي 12 من كانون الأول.