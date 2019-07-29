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“دائرة الحج”: تفويج 60 حافلة لحجاج البر

منذ ساعتين
الحج
حجاج على صعيد عرفات في موسم الحج العام الماضي

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عمان – قال مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إنه جرى تفويج قرابة الـ60 حافلة لحجاج البر اليوم الاثنين، مؤكداً أن الإجراءات تمت بدون ملاحظات باستثناء ما جرى مع حافلة واحدة قرب الحسا.
وبين البطوش في تصريح صحفي، أن الدائرة تابعت ملاحظة بشأن إحدى الحافلات قرب منطقة الحسا عبر غرفة العمليات، وجرى إرسال حافلة بديلة على الفور إلى الموقع من خلال نظام تتبع المركبات، وفق خطة الطوارئ المعدة، إلا أن الحجاج رفضوا الصعود بحجة أن الحافلة الجديدة ليست بمستوى الحافلة التي تقلهم، وبعد عدة محاولات جرى إقناع الحجاج بالصعود للحافلة ليتم تأمينهم إلى مدينة حجاج معان وحل مشكلتهم مع الشركة.
وأشار البطوش إلى أن الوزارة معنية بالإشراف على تنفيذ جميع الأطراف لواجباتهم والتزاماتهم في موسم الحج، مؤكداً أن خطة الوزارة تقوم بمتابعة أي ملاحظة وبشكل لحظي لحين حلها.–(بترا)

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