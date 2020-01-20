دائرة الحكام تعتمد حكام بطولات المحترفين لموسم 2020

عمان – الغد – اعتمدت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكام المكلفين بادارة مباريات بطولات المحترفين للموسم 2020.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر دوريش، اجتمعت الدائرة برئاسة مستشار الدائرة يورن لارسن، واعتمدت الحكام المكلفين بادارة بطولات المحترفين، على ان يباشروا تدريباتهم الفنية والبدنية يوم الثلاثاء من كل اسبوع.

والحكام هم: أدهم مخادمة، أحمد فيصل، أحمد يعقوب، محمد عرفة، محمد مفيد، مراد الزواهرة، عمر المعاني، صدام عمارة، قيس غوانمة، عبد الرحمن شتيوي، طارق الدردور، محمد شديفات، إبراهيم سمارة، عمار ماجد، محمود السوالمة، موسى اللحام، احمد مؤنس، محمد بكار، محمود ظاهر، ايمن فيصل، عبد الرحمن عقل، حمزة أبو عبيد، حمزة سعادة، عمرو عجاج، هادي عطاري، احمد عكور، قصي الشمايلة، محمد كنعان، فتحي الزعبي، سفيان طاهات، عبد العزيز الخوالدة، قصي الفراية، يزن الخزاعلة، كريم شديفات.

يذكر ان أولى بطولات المحترفين ستنطلق يوم 28 كانون الثاني ( يناير) الحالي، من خلال بطولة درع اتحاد الكرة.