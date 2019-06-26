دائرة المسابقات باتحاد الكرة تواصل تفقدها للملاعب

عمان – الغد – تواصل دائرة المسابقات في الاتحاد جولاتها التفقدية على ملاعب كرة القدم، للوقوف على مدى جاهزيتها وتحقيق كافة متطلبات إقامة البطولات، استعداداً للموسم المقبل.

وزار وفد دائرة المسابقات اليوم الأربعاء 26 حزيران مجمع الأميرة هيا في معان، واطلع على جاهزيته لاستقبال مباريات نادي معان الموسم المقبل، ضمن بطولات المحترفين.

ويواصل الوفد غداً الخميس جولاته التفقدية، بحيث يتم الكشف على ملعب شركة تطوير العقبة، لضمان جاهزيته لاستقبال المباريات.

يذكر أن دائرة المسابقات باشرت سابقاً بالكشف على جميع الملاعب، التي تستضيف المباريات بكافة الدرجات والفئات العمرية.