دائرة المسابقات تصدر جدول مباريات درع اتحاد الكرة

عمان – الغد – اصدرت دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، جدول مباريات بطولة درع اتحاد الكرة، والذي سيكون باكورة بطولات اندية المحترفين للموسم الجديد 2020.

وحسب مدير المسابقات في اتحاد الكرة عوض شعيبات، تنطلق مباريات البطولة يوم الثلاثاء 28 الحالي، بمشاركة اندية المحترفين الـ 12، حيث تم تقسيم الفرق الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك خلال مراسم حفل القرعة الذي جرى قبل ايام والتي وضعت اندية الصريح، الاهلي، الفيصلي، شباب العقبة، في المجموعة الاولى، فيما ضمت الثانية: الرمثا، سحاب، الوحدات، السلط.، ينما حلت اندية معان، شباب الاردن، الجزيرة، والحسين في المجموعة الثالثة.

وحسب تعليمات البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، حيث سيلتقي اول المجموعة الاولى مع اول المجموعة الثانية واول المجموعة الثالثة مع افضل فريق حاصل على المركز الثاني، وفي حال كان افضل فريق حاصل على المركز الثاني من المجموعة الثالثة ستكون مباريات هذا الدور بلقاء اول المجموعة الاولى مع افضل فريق حاصل على المركز الثاني واول المجموعة الثالثة مع اول المجموعة الثانية.

يذكر ان اعتماد الملاعب التي ستقام عليها مباريات هذه البطولة جاء بناءً على ما تم تحديده من قبل الاندية، حيث تم برمجة جدول المباريات بحيث لا يستقبل الملعب اكثر من مباراتين خلال الجولة الواحدة، وذلك حفاظا على ديمومة الملاعب لاستقبال مباريات بطولات دوري المحترفين وكاس الاردن .

اما في يخص المباريات البيتية لنادي السلط فانه واستناداً لقرار الهيئة التنفيذية المتضمن عدم اعتماد ملعب الامير حسين بن عبد الله كملعب بيتي لنادي السلط في بطولة درع الاتحاد الا في حال استكمال اجراءات تقوية الانارة واعتماد الملعب من قبل قوات الدرك في موعد اقصاة يوم الثلاثاء الموافق 28-1-2020، وعكس ذلك سيتم اقامة المباريات البيتية لنادي السلط على ملعبي ستاد عمان الدولي وستاد مدينة الملك عبد الله الثاني.

فيما يلي جدول مباريات درع الاتحاد لموسم 2020: