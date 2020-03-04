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دائرة حكام كرة القدم تطمئن على جاهزية حكامها

منذ 12 دقيقة

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عمان – الغد – اطمأنت دائرة الحكام، في اتحاد كرة القدم، على جاهزية الحكام المكلفين بادارة مباريات دوري المحترفين وكأس الأردن، من خلال ورشة العمل، التي اختتمت الاثنين ، في مقر الاتحاد.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، شهد اليوم الأول من الورشة، تدريبات بدنية وفنية، على ستاد الامير محمد بالزرقاء، في اطار البرنامج التدريبي المعد مسبقاً، والذي يأتي لرفع درجة جاهزية الحكام لادارة المباريات.

كما شهد اليوم الثاني من الورشة، محاضرات نظرية حول اخر التعديلات التي طرأت على قوانين اللعبة – التسلل ولمسة اليد-، وكذلك عرض حالات فيديو من بطولة درع الاتحاد والمباريات العالمية، لمناقشتها والوقوف على ابرزها، بهدف تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات مستقبلاً.

واشرف على اعمال الورشة، مستشار الدائرة يورن لارسن، وعضو لجنة الحكام، الدكتور محمد السكران، وناصر درويش، وعبداللطيف عبد المجيد، ومسؤول التدريب فهد هاشم، والمدرب عبد الرازق اللوزي.

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