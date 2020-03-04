دائرة حكام كرة القدم تكرم عماوي وشويعر وطاقم حكام كأس العالم

عمان – الغد – اقامت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، امس الثلاثاء، حفل تكريم للحكمين الدوليين المعتزلين عيسى عماوي وفيصل شويعر، وطاقم الحكام الذي شارك بادارة مباريات كاس العالم للشباب ببولندا.

وقام مستشار الدائرة يورن لارسن، وعضو لجنة الحكام الدكتور محمد السكران ومسؤول الدائرة ناصر درويش، بتقديم الدروع التذكارية لكل من عماوي، وشويعر اللذين اعتزلا التحكيم بالعام 2019 ، بعد مسيرة امتدت لاكثر من 25 عاماً، منهم 10 سنوات ضمن حكام النخبة الآسيوية، اداروا خلالها العديد من المباريات المهمة على المستويين القاري والدولي، وقدموا مستويات رائعة، عكست التطور الكبير الذي وصله له التحكيم الأردني.

كما تم تقديم الدروع التذكارية للحكام ادهم مخادمة، واحمد مؤنس ومحمد البكار، تقديراً من الدائرة للطاقم الذي شارك بادارة مباريات النسخة الـ22 من نهائيات كأس العالم للشباب، والتي اقيمت في بولندا بالعام 2019.

وحسب درويش، يأتي هذا الحفل ضمن سياسة دائرة الحكام بتكريم الحكام المعتزلين، والحكام الذين شاركوا بادارة كبرى البطولات، معتبراً ان هذا التكريم يجعل الحكام أمام مسؤولية اكبر، متمنياً أن تستمر مسيرة النجاح والتألق للحكم الأردني في مختلف المسابقات.