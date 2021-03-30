داخل المتاهة

معاريف

بقلم: زلمان شوفال

الوصف غير الدبلوماسي من الرئيس بايدن للرئيس الروسي بوتين “بالقاتل” إما أن يكون دليلا على أن دواليب السياسة الخارجية لادارته ما تزال تحتك أو العكس، على انه قرر بان السبيل لترميم مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى سائدة هو في اتخاذ مواقف متصلبة ظاهرا وفي رفع مستوى حدة التصريحات العلنية. هكذا ايضا تصرف وزير الخارجية انطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليبان مؤخرا في اللقاء في الاسكا مع نظيريهما الصينيين. ليس واضحا بعد كيف ستتعاطى بيجين وموسكو، اللتين أعلنتا مؤخرا عن تنسيق المواقف في الشؤون الخارجية مع الموقف الأميركي الجديد، ولكن توماس فريدمان، المحلل الكبير في “نيويورك تايمز” كتب مؤخرا بان هاتين الدولتين فقدتا الخوف من أميركا، وفي هذه الاثناء، وكأنها تتظاهر بذلك، أعلنت الصين عن اتفاق استراتيجي لـ 25 سنة مع إيران. وللتذكير: في موضوع كوريا الشمالية ايضا يوجد الفشل المتواصل في السياسة الأميركية.

ومع ذلك، واصلت إدارة بايدن بل شددت العقوبات تجاه الصين وروسيا، ضمن أمور أخرى بحجة خرق حقوق الإنسان. ولكن يبدو أن هذه الحجة لا تنطبق على إيران، إذ أن “موظفا” في الإدارة أعلن بأن أميركا لن تصر بعد الآن على مطلب أن تتخذ طهران الخطوة الأولى في المفاوضات قبيل استئناف الاتفاق النووي، وان توافق هذه مسبقا على أن يتضمن مواضيع أخرى. وهكذا في واقع الأمر تكون واشنطن قبلت الموقف غير المتنازل للزعيم الأعلى خامنئي، وواضح أن حماسة إدارة بايدن لاستئناف الاتفاق النووي من شأنها أن تبقي علائمها ايضا على علاقاتها مع إسرائيل والشرق الأوسط بعامة.

إلى جانب الشخصيات المركزية في الإدارة المعروفين بعطفهم لإسرائيل وبتفهمهم لاحتياجاتها الأمنية، بما في ذلك في الجانب الديمقراطي في الكونغرس، توجد ايضا محافل، وبخاصة في وزارة الخارجية، تنظر بعين شوهاء إلى العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتتخذ مواقف غير مريحة من ناحيتها في الموضوع الفلسطيني ايضا. ميول مناهضة لإسرائيل، سواء في الموضوع الفلسطيني أم في السياق الإيراني وجدت مؤخرا تعبيرا في مقال في “نيويورك تايمز” عكس النقد السلبي للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي على السياسة الخارجية للرئيس بايدن حتى الآن وتضمن المطالبة بالاستئناف دون تحفظ للاتفاق النووي مع إيران وممارسة الضغوط على السعودية وإسرائيل.

كما يوجد آخرون يشاركون المواقف آنفة الذكر ولكنهم يعبرون بشكل مزدوج اللسان وبصيغة متعالية في أن “إسرائيل هي الدولة الأكثر تسلحا في الشرق الأوسط وتوجد لها علاقات طيبة مع الكثير من جيرانها العرب بحيث أنه لم تعد حاجة إلى الدعم الأميركي المكثف”.

في هذه المرحلة تفضل الإدارة التنازل لليسار في مواضيع داخلية مختلفة وليس في المواضيع الخارجية، ولكن ينبغي الافتراض بان الضغوط ستستمر بل وستتعاظم في علاقة مباشرة مع نجاحات او اخفاقات الإدارة في مواضيع الاقتصاد والمجتمع. وبالاجمال ما تزال سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط تتشكل ولكنها تشهد على استمرار ميل الإدارات السابقة لتقليص التواجد الأميركي في المنطقة في صالح الشرق الاقصى. غير أنه كما سبق أن قيل فان “ما يرى من هنا لا يرى من هناك”؛ هكذا بالنسبة لافغانستان وهكذا في موضوع العراق واستمرار الدور الأميركي في الحرب ضد الارهاب الراديكالي – كل هذا من شأنه ان يعرقل الميل آنف الذكر.

وختاما: في السياسة الخارجية لإدارة بايدن يوجد بالتالي في هذه المرحلة اضواء وظلال على حد سواء. من ناحية إسرائيل هذا يستوجب تواصل النهج الحكيم والمتوازن الحالي في العلاقات مع واشنطن.