داخل زيارة الكاظمي إلى واشنطن

مايكل نايتس* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 29/6/8/2020

في الأسبوع قبل الماضي، ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفدًا وزاريًا كبيرًا في زيارة إلى واشنطن للمشاركة في جلسات جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، تبعتها زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى البيت الأبيض هي الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

خلال الزيارة، تحدثتُ مع معظم أعضاء الوفد العراقي، وأجريتُ أيضًا حوارًا فرديًا مع رئيس الوزراء الكاظمي. وفي الأسئلة الكثيرة التي طرحتُها على القادة العراقيين، لم أكتفِ بالاستنباط المعتاد للخطط والتنبؤات المستقبلية الذي يميل العراقيون إلى تفاديه في كل الأحوال، مدركين أنهم لا يستطيعون التخطيط أو التنبؤ بما يكفي من الثقة. وركزتُ بدلاً من ذلك على ما يشعر به القادة، وما هي حياتهم المهنية والشخصية عليه، وما يحتاجون إليه من الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى.

يدرك كل مَن يعرف وزراء حكومة الكاظمي أنهم مصممون وشجعان إلى حدٍ يلامس التهور. وقد قبلوا بطيب خاطر تحديًا مستحيلًا، ألا وهو إدارة العراق في وقت تغزو فيه الميليشيات بغداد وتستطيع أن تهدد كبار القادة الحكوميين من دون أي عقاب. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التحدي الذي قبلوه ضبط الموازنة في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للإنفاق الشهري 7 مليارات دولار ويقل الدخل عن 3 مليارات دولار، والقضاء على مرض فيروس كورونا المستجد في دولةٍ يصطدم فيها الاكتظاظ وطقوس الحج بنظام رعاية صحية منهار جزئيًا الذي يخشى الناس استخدامه، والتخفيف عن العراقيين في موجات الحر القياسية في وقت تطلب فيه الولايات المتحدة من العراق شراء كميات أقل من الكهرباء الإيرانية.

عندما شرحتُ هذه التحديات التي تواجهها حكومة الكاظمي لمجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي، كان من المهم بالنسبة لي هو أن أوضح بصراحةً أن القادة العراقيين القادمين إلى الولايات المتحدة كانوا، في بعض الحالات، رجالًا (ونساء) معرضين لخطر الموت. وكما تبين من اغتيال هشام الهاشمي في 6 تموز (يوليو) -وهو مستشار لقادة العراق منذ فترة طويلة- فإن السلامة الجسدية لوزراء حكومة الكاظمي غير مضمونة. فما مِن مكان في بغداد يستطيع فيه القادة الحكوميون السير أو العمل أو النوم بأمان. وقبل انتهاء فترة ولاية هذه الحكومة، ثمة احتمال كبير لأن تغتال الميليشيات شخصًا أو أكثر من الرجال أو النساء الذين زاروا واشنطن الأسبوع الماضي.

ويبدو أن الكونغرس وإدارة ترامب قد أدركا هذه الحقيقة الأساسية: حتى لو لم يستطع الكاظمي إصلاح العراق بالسرعة التي نطلبها أو بالشكل التام الذي نريده نحن الجالسين في مكاتبنا الآمنة على بعد آلاف الأميال، فسوف تحاول حكومته تحقيق ذلك وتستحق جهودهم الدعم. وفي تناقض حاد مع استقبال الكاظمي الفاتر في طهران في الشهر الماضي، لقي رئيس الوزراء العراقي احترامًا ودفئًا كبيرَين في واشنطن.

وإذن، ما المعلومات التي حصل عليها صانعو السياسات والمشرعون الأميركيون عن حكومة الكاظمي من هذه الزيارة؟

ترك وفد الكاظمي انطباعًا أوليًا بالإرهاق على المستوى الفردي. ببساطة، لا يضم فريقه عددًا كافيًا من الأشخاص. ويولي الكاظمي، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات العراقي، قيمةً عالية جدًا للثقة في حكومته وعلاقاته الشخصية طويلة الأمد. ويحاول إعادة صياغة نظام الأمن ومكافحة الفساد في العراق من خلال التعيينات التنفيذية والتحقيقات، وقد تؤدي التسريبات من دائرته الداخلية إلى إضعاف هذه الجهود بصورة نهائية.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإجهاد الذي لا يرحم إلى تفكيك فريقه. ومن واقع خبرتي، فإن 90 في المائة مما حققته البيروقراطيات العراقية التي لطالما عانت من عدم الفعالية أصبح ممكنًا من خلال عدد قليل من صانعي السياسات والإداريين المدمنين على العمل. وتتجلى هذا النزعة اليوم أكثر في حكومة الكاظمي. ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى فتح صفوفهم قليلًا للتخفيف من فائض المهام الملقاة على عاتق الأفراد الرئيسيين ولزيادة قدرة الحكومة على إنجاز الأمور.

الملاحظة الثانية هي أن صانعي السياسات الحكوميين بحاجة إلى الشعور بأنهم محميون بشكل أفضل. في ليلة 25 حزيران (يونيو)، ردت ميليشيا كتائب حزب الله على اعتقال الحكومة لبعض عناصرها بإرسال طابور مسلح لتطويق منزل رئيس الوزراء العراقي. وببساطة، لم يكن العراق مستعدًا لرد الفعل هذا، وقد لحق ضررٌ كبير بالحالة النفسية لقادة الحكومة وضباط قوات الأمن. وفي المستقبل، ينبغي بذل جهود أكبر بكثير لمنح مجلس الوزراء العراقي مساحات آمنة للعمل منها -أي مساكن آمنة، بما في ذلك مساكن العائلات، ومكاتب آمنة لرئيس الوزراء وأعضاء مجلسه الوزاري.

ويمكن لشركاء العراق الدوليين أن يقدموا بسهولة تامة مجموعةً من المساعدات على شكل تدريب أمني للحراس الشخصيين والأفراد المهدَدين، وتوفير قروض ميسرة لشراء المعدات والحواجز، والتمكين السريع للمركز الحكومي. وعلى قدرٍ مماثل من الأهمية، ثمة حاجة في صفوف حلفاء الكاظمي الدوليين إلى تطوير نظام إنذار واستجابة منسق يمكن أن يساعد على حشد الدعم السياسي للحكومة. وعندما تلوح في الأفق لحظات شديدة الخطورة، أو عند التعرض لمضايقات الميليشيات، يحتاج دبلوماسيو كل دولة كبرى في بغداد إلى نظام “الشبكة الهاتفية” الذي يعرفون بموجبه بأي مسؤولين عراقيين عليهم الاتصال من أجل حشد هذه الكتل لتقديم الدعم الفوري للحكومة.

في الوقت الحالي، يشعر فريق الكاظمي بالعزلة وغياب الدعم بصورة تامة. وهذه ليست بالضرورة وجهة نظر صحيحة تمامًا ولكنها تعكس شعور الأشخاص العقلاء عند تعرضهم لضغوط هائلة. إن فريق الكاظمي محق بشأن صمت أصدقاء أميركا الجدد والقدامى في العراق عندما تطلق الميليشيات الصواريخ على السفارة الأميركية أو عندما تهدد الحكومة. أين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تلك اللحظة؟ أين القادة الأكراد؟ أين هو ألد خصوم إيران إياد علاوي، أو الجماعات السنية الأخرى، أو الجماعات المعتدلة الجديدة مثل نصر العبادي أو حركة الحكمة؟ إن الانقسامات الصغيرة ومشاعر الاستياء والتنافسات بين الكتل المعتدلة هي الورقة الرابحة الوحيدة المتبقية التي تمتلكها فصائل الميليشيات المدعومة من إيران.

خلال الزيارة، أعرب القادة العراقيون أيضًا عن بعض الاستياء من أن الولايات المتحدة تطلب الكثير ولكنها لا تقدم سوى القليل من القيمة الملموسة لدعم أصدقائها. ولكن، عند خدش سطح هذه التصريحات لتحديد مطالب القادة العراقيين الملموسة، يتبين أنهم لا يملكون بدورهم إجابات جيدة على ما يريدون أن تفعله الولايات المتحدة بالتحديد. وهذا هو مأزق السياسة الأميركية في العراق: أميركا تنتظر دومًا أن يطلب العراق أشياء محددة، ويعتقد العراق دومًا أنه يجب على الأميركيين معرفة ما يجب أن يقدموه، حتى لو كانت الحكومة العراقية نفسها لا تعرف ما هو. وبذلك، ما مِن بديل عن التفكير الجاد الذي يجب إجراؤه بشكلٍ مشترك في عملية براغماتية مستمرة.

وهنا تكمن أهمية إعادة تنشيط اتفاقية الإطار الاستراتيجي من خلال الحوار الاستراتيجي الحالي. وقد جاء الوفد الوزاري الذي ترأسه الكاظمي إلى واشنطن بعقلية دفاعية، وكانوا على أهبة الاستعداد لمواجهة هجوم من أقوى شريك استراتيجي له بسبب “الفشل في الطيران على الرغم من أن أجنحتنا مكسورة”، وفقًا لأحد الزعماء العراقيين. وبدلًا من ذلك، تلقى فريق الكاظمي انتقادات بناءة مصحوبة بقدر كبير من التعاطف لوضعه الصعب. وجاءت هذه الجرعة من الواقعية كمفاجأة سارة ونشطت الوفد العراقي. وقد تركوا واشنطن وهم يشعرون بدرجة أقل من الوحدة.

على وجه الخصوص، أعطت زيارة واشنطن تشجيعًا كبيرًا لحكومة الكاظمي لأنه حتى لو لم تُكشَف جميع الإجابات في هذه الزيارة، فقد أظهرت الولايات المتحدة استعدادَها الواضح لمواصلة الحديث بمستويات متزايدة من التفاصيل حول ما يحتاجه العراق من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع وضع الأسلحة تحت سيطرة دولة أكثر قوة. وكان هذا التعزيز المعنوي واضحًا في تحويل طائرة الكاظمي العائدة من وجهتها في بغداد إلى زيارة مرتجلة إلى البصرة، حيث كان الغضب الشعبي يتصاعد بعد أن قتلت الميليشيات النشطاء على خلفية الكساد الاقتصادي وانقطاع الكهرباء. وسوف يراقب الجميع الآن نتائج تحقيقات قوات الأمن التي أعقبت ذلك.

تواجه كل من الولايات المتحدة والعراق انتخابات في العام المقبل، على افتراض أن العراق يمكنه إجراء انتخابات مبكرة قبل الانتخابات المقررة في العام 2022. وبغض النظر عمن سيدير أميركا أو العراق في العام 2022، فإن زيارة الأسبوع قبل الماضي هي خطوة أولية جيدة نحو إقامة حوار وطني بناء بين دولتَين تجمعهما علاقة أخوة وثيقة -فهما دولتان مختلفتان من نواحٍ كثيرة، وتشكلان ثنائيًا غريبًا، وإنما تربطهما جهودٌ متبادلة رامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق.

في ما يتعلق بهذا الاستقرار، لن يكون تحقيق أي شيء ممكناً من دون قيادة شجاعة عالية المستوى، وسيكون تحقيق كل شيء ممكناً إذا وجدت مثل هذه القيادة. وتشكل القيادة العراقية مركز الثقل لأصدقاء العراقيين وأعدائه. واليوم، يعني ذلك الاعتراف بالحاجات النفسية لقادة العراق -أي المتطوعين الذين يواجه بعضهم خطر الموت- وتقويتهم بالتشجيع والمساعدة الملموسة التي يمكن للعراقيين رؤيتها ونسبتها إلى حكومتهم.

*زميل في برنامج الزمالة “ليفر” في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.

*نشر هذا المقال بالإنجليزية تحت عنوان: Inside the Kadhimi Visit to Washington D.C.