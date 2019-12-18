“دار الإيمان” تكرم شركات الحج الأردنية والفلسطينية

عمان- كرمت شركة دار الايمان لإدارة وتشغيل الفنادق السعودية أمس عملاءها من شركات الحج والعمرة العاملة في الاردن وفلسطين، في فندق الفيرمونت بعمان.

وتعد شركات دار الايمان السعودية الشركة الرائدة في الاستثمار الفندقي ولديها مكتب إقليمي في عمان يقدم خدمة الحجوزات الفندقية لشركات الحج والعمرة والسياحة والسفر في الاردن وفلسطين.

وتأسست دار الإيمان في العام 1981، كشركة متخصصة فى تقديم خدمات الحج والعمرة الفاخرة طبقا للمعايير العالمية، إلي جانب عدد من الإستثمارات الفندقية بالمملكة العربية السعودية وتمتلك الآن 12 فرعا حول العالم.

وتدير الشركة 15 فندقا في مكة المكرمة والمدينة المنورة تضم 6700 غرفة، حيث تسعى الشركة دائما إلى الامتياز في تقديم الجودة والخدمة بإسلوب وقيادة متميزة مع تطبيق الوائح ومعايير الجودة العالمية.

وحضر حفل التكريم الرئيس التنفيذي للشركة ريان اسامة فيلالي، ومساعد الرئيس التنفيذي أنس عمار ، وتوفيق الكسواني نائب الرئيس التنفيذي لإدارة وتشغيل الفنادق، والمدير الإقليمي لشركة دار الايمان في الأردن معاوية المفتي ومساعد المدير الاقليمي للشركة في الاردن اشرف ابو عودة.