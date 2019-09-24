دار التمويل الإسلامي تشارك في لقاء التجارة البينية بملتقى الأعمال



عمان – شاركت شركة دار التمويل الإسلامي في لقاء التجارة البينية الثالث الذي نظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الاربعاء الماضي في فندق الفنار.

واستعرضت الشركة كافة الحلول التمويلية والخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. واستفاد العديد من رجال الأعمال من حلول التمويل المتوفرة لدى الشركة في تطوير أعمالهم وتوسيع استثماراتهم. وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي للشركة فادي أبو حلوة ومدير العمليات و الائتمان بسام نزال ومدير قسم المتابعة والتحصيل محمود نافوخ والمدير المالي والإداري علاء الخياط. ويذكر ان لدى شركة دار التمويل الإسلامي 3 فروع في عمان وإربد والعقبة.