دار السرايا.. معلم أثري يزهو بجمالية التصاميم العمرانية

أحمد الشوابكة

مادبا – نالت مدينة مادبا أهميتها التراثية من ذلك الزخم العمراني الفريد والمباني التراثية العتيقة المنتشرة في أرجاء المدينة التي بنيت في القرن التاسع عشر، ومن أهم مباني مادبا التراثية مبنى دار السرايا التاريخي، الذي يعد من أهم ما أنجزته التحولات العمرانية والمعمارية في تاريخ مادبا الحديث.

ويحتوي المبنى على 11 غرفة بمساحة إجمالية 450 مترا مربعا، إضافة إلى سطح المبنى الذي تبلغ مساحته 230 مترا مربعا، كما تبلغ مساحة التوسعة الحديثة حول المبنى 160 مترا مربعا.

وأفرزت التحولات العمرانية في مادبا، وفقاً لدكتور الإعلام في جامعة البترا زياد الشخانبة، قيماً اجتماعية وحضارية وثقافية على مر تاريخها، فمبنى دار السرايا يضم في نمطه العمراني مزايا فريدة ومتفردة من حيث الجماليات والتوزيع الوظيفي والبعد البصري الذي يولد أحاسيس جمالية لدى الزائر الذي يرى في تشكيلة المبنى تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والبيئية التي دخلت في مخيلة المنشئ والمصمم للمبنى الذي يجب فيه مراعاة جميع الظروف والاستخدامات.

ودشن مبنى السرايا الحكومي العام 1896 فوق أعلى تلة وسط مدينة مادبا (الاكروبوليس) وهو ذو شكل مربع مبني من الحجارة المنحوتة، وكان في تلك الحقبة خاصاً بالحاكم الإداري، وتم تشييد طابق ثانٍ في المبنى العام 1922، وقامت وزارة السياحة باستملاكه من مديرية الأمن العام لموقعه الاستراتيجي وأهميته السياحية لاستقطاب الزوار ضمن المسار السياحي التراثي الذي تتميز به مادبا، وهو إضافة نوعية للمعالم السياحية التي تزخر بها المدينة.

ورأى الدكتور الشخانبة أن مبنى دار السرايا العثماني الحكومي الذي بني بتمويل وتخطيط وهندسة تركية، أثر في الطبيعة العمرانية لوسط المدينة التي باتت مبانيها تُنبى متأثرة بالشكل الفني والعمراني بطريقة وأخرى بمبنى السرايا، وهي مبان شاهدة على تاريخ عريق لأهالي مادبا الذين دفعوا كثيراً في ذلك الوقت لبناء بيوت ومساكن متميزة آثروا أن يدفعوا الكثير من الأموال، ليحافظوا على الطراز العمراني للمدينة، فأصبح الجميع يقلدون بعضهم بعضا في إنشاء مساكن ذات فن معماري جميل.

والعمارة العثمانية، وفقاً للشخانبة، هي العمارة التقليدية في مدينة مادبا التي بدأت في القرن التاسع عشر وبقيت ماثلة للعيان لوقتنا الحاضر، حيث استخدمت الحجارة بأحجامها الطبيعية وأخرى منحوتة، وأيضاً الجدران السميكة والأقواس والأبواب والشبابيك والقبب والعقود الصليبية والأدراج الدقيقة ذات الزوايا المتقنة، مؤكداً أن العمران العثماني المتأثر بالغرب انتشر لكن مع لمسات شرقية جعلت من بيوت مادبا القديمة ذات قيمة عمرانية تنوعية كان للمشرفين والعمال من نابلس دور مهم في بنائها.

ويتميز مبنى دار السرايا بوجود قاعة لإقامة الأمسيات الفنية المختلفة لنشر الوعي الثقافي والفني لزائري هذا المبنى، واصفاً لحظة الاستمتاع عند الصعود عبر درج ضيق بالكاد يتسع لشخص واحد إلى سطح المبنى العلوي للحصول على إطلالة بانورامية مذهلة يشاهد فيها الزائر مدينة مادبا، وتلك الأسطح التي كانت تعج بالحياة واليوم هي تعانق السماء.

وكانت وزارة السياحة والآثار، بعد استملاك المبنى، أجرت عليه عمليات الصيانة والترميم وتحويله لمنتج سياحي جديد، ضمن المسار التراثي، يضاف إلى المعالم السياحية التي تزخر بها مدينة مادبا، وفق مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني.

وأضاف الجعنيني أن الوزارة أعادت ترميمه وتأهيله العام 2008 بمبلغ يقارب مليون دينار مع قيمة الاستملاك، مؤكداً أن وزارة السياحة والآثار تسعى الى تحويل بعض البيوت التراثية الى استثمارات سياحية لاستقطاب المجموعات السياحية كافة التي تزور المحافظة، وليكون نقطة انطلاق الزوار الى المواقع السياحية والأثرية الموجودة داخل وسط المدينة.

وأوضح أن الوزارة استملكت دار السرايا من الأمن العام بـ300 ألف دينار، فيما كلف ترميمه 713 ألف دينار، ويعد المبنى الإداري المحلي لمدينة مادبا في الفترة العثمانية، الذي شيد في العام 1896، حسب ما يشير النقش الموجود فوق المدخل الرئيس للمبنى على الأكروبول (التل المرتفع) في وسط المدينة.