دار كريستيز تعرض تشكيلة واسعة من الساعات الكلاسيكية والحديثة في مزاد دبي للساعات

دبي – أعلنت دار “كريستيز” عن استضافة مزاد الساعات الذي يقام سنوياً تحت إشراف فريقها في دبي عبر الإنترنت لهذا الموسم، وذلك بعد النجاح الذي حققته مزادات مماثلة في نيويورك وجنيف.

وسيشتمل المزاد، الذي يقام في الفترة الممتدة بين 15 و29 تشرين أول المقبل، على مجموعة مؤلفة من 161 ساعة، تشكل أثمن مجموعة من الساعات تعرض ضمن مزاد عبر الإنترنت على الإطلاق، حيث تقدر قيمتها وسطياً بحوالي 5 ملايين دولار.

وبإمكان الراغبين مشاهدة الساعات المعروضة في مكتب كريستيز دبي الكائن في مركز دبي المالي العالمي عبر الحجز المسبق في الفترة الممتدة من 15 إلى 29 تشرين الأول (أكتوبر) من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء خلال أيام العمل، ومن الساعة 1 ظهراً حتى 8 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتنوع المعروضات بين تصاميم حديثة وقديمة، قام بجمعها ثلاثة خبراء من المنطقة بدعم من فريق الساعات العالمي في كريستيز، بالاستناد إلى الفهم العميق لاهتمامات هواة جمع الساعات الإقليميين.

وللحديث عن هذا المزاد، قام فريق كريستيز دبي بتسليط الضوء على أهم الساعات التي تتوافق من وجهة نظرهم مع أذواق ومتطلبات العملاء ضمن فئات المقتني المبتدئ، والمقتني المتقدم، والمقتني المخضرم.