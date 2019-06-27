“داعش” يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

أبوظبي- تبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجيرين الانتحاريين في العاصمة التونسية الخميس، والذي أسفر عن عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).

واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالموازاة مع التفجيرين، أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن مجموعة إرهابية استهدفت فجر اليوم محطة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية بجبل عرباطة بمدينة قفصة، وهي محطة مؤمنة عسكريا، دون أن تسجل أي أضرار بشرية أو مادية. سكاي نيوز عربية