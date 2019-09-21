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“داعش” يتبنى تفجيراً أودى بحياة 12 شخصا في العراق

منذ ساعة واحدة
"داعش" يتبنى تفجير حافلة أسفر عن مقتل 12 شخصا في كربلا -وكالات

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دبي- أعلن تنظيم داعش الارهابي، السبت، مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب كربلاء العراقية، الجمعة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن قوات الأمن اعتقلت رجلا يشتبه في قيامه بتفجير الحافلة، الجمعة، خارج مدينة كربلاء والتي قتل جراءها 12 مدنيا بينهم أطفال ونساء. ولم يقدم عبد المهدي، في بيان أصدره مكتبه اليوم السبت، أي تفاصيل أخرى عن المشتبه به.
وكان مسؤولون ذكروا، الجمعة، أن 5 ركاب أصيبوا أيضا في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة.
وشددت القوات الأمنية إجراءاتها اليوم السبت على الطرق المؤدية إلى كربلاء مع نقاط تفتيش إضافية للسيارات.
يشار إلى أن الانفجار كان إحدى أكبر الهجمات التي استهدفت المدنيين منذ إعلان هزيمة تنظيم “داعش” داخل العراق في 2017، في وقت تستمر خلايا التنظيم النائمة في تنفيذ هجمات متفرقة في جميع أنحاء البلاد.-العربية نت

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