داعش يتبنى حادثة الطعن في لندن

بيروت- تبنّى تنظيم داعش الإرهابي الإثنين حادثة الطعن التي نفذها رجل ارتدى حزاماً ناسفاً مزيفاً وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن الأحد قبل أن ترديه الشرطة البريطانية، وفق ما أوردت وكالة “أعماق” التابعة له على تطبيق تلغرام.

وذكرت الوكالة الدعائية أن “منفذ الهجوم في منطقة +ستريتهام+ جنوب لندن أمس من مقاتلي داعش، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف” الدولي ضد التنظيم المتطرف.

وأعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها أردت رجلاً قتيلاً في شارع للتسوّق في منطقة سكنية بجنوب لندن، بعدما طعن إثنين من المارة بخنجر، في هجوم “إرهابي” نفّذه مرتدياً “حزاماً ناسفاً مزيّفاً”.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن منفّذ الهجوم هو مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السّجن الشهر الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان، وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2018، شخصين طعناً في هجوم إرهابي على جسر لندن.

وفقد التنظيم الإرهابي العام الماضي كافة المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق. إلا أنه لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة فيهما، كما يتبنى هجمات بين الحين والآخر في مناطق عدة حول العالم. (أ ف ب)