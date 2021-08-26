“داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم كابل وأميركا تتوعد بالرد

كابول- نقلت وكالة “رويترز”، الخميس، عن مجموعة على موقع “تيليغرام” قولها، إن تنظيم “داعش” أعلن عن تبنيه التفجيرين اللذين استهدفا مطار كابل وأوقعا عشرات القتلى والجرحى.

كما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 60 مدنيا و12 جنديا أمريكيا وإصابة نحو 150 مدنيا وعسكريا جراء انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول ، وفق ما نقلت شبكة سي ان ان .

من جهته أكد الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع “البنتاغون” إن “الولايات المتحدة سترد على هجوم مطار كابل”، متوعداً منفذي الهجوم بدفع الثمن. – وكالات

