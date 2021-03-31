“دافزا” تطلق برنامج “سكاليتي” المبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

دبي- أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا”، عن إطلاق برنامج “سكاليتي” المبتكر، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة.

ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجا قائما على الاشتراك والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلا عن تخصيص مساحة العمل المطلوبة لها، كما يساعد الشركات الناشئة الدفع لكل موظف على أساس شهري وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة، مما يمكنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

وقال مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” الدكتور محمد الزرعوني: “تتميز إمارة دبي بريادتها في تقديم برامج أعمال مبتكرة تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في تأسيس وتنمية أعمالهم بالمنطقة، حيث إنها تساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لرواد الأعمال ودعم قوتها العاملة من خلال جذب المفكرين والموهوبين المبتكرين إلى الإمارة”.

وأضاف: “”تؤكد دافزا التزامها بتوفير البيئة المثالية للشركات التقنية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. وقد عينا فريقا شابا من دافزا لقيادة برنامج “سكاليتي”، وذلك بما يتماشى مع التزام المنطقة الحرة بتوفير الفرص لقادة الأعمال الشباب للمضي قدما بمبادرات وأفكار وأساليب عمل متطورة تساعد على دفع الابتكار والنمو في دافزا”.