“دافزا” توقع مذكرة تفاهم مع “حلال بينانج”

دبي– أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” عن توقيع مذكرة تفاهم مع “مركز بينانج الماليزي الدولي للحلال” مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة ولاية “بينانج” في ماليزيا لدعم قطاع الحلال، وذلك لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تزويد “مركز الحلال للتجارة والتسويق” بمجموعة من الخدمات المتميزة لدعم الشركات ورجال الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع رسمي أقيم في المقر الرئيسي لـ”دافزا” بدبي، بحضور ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وداتو حاجي عبد الحليم حسين وزير الدولة للتجارة الداخلية والدولية في ماليزيا ورئيس “مركز بينانج الدولي للحلال”، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

ويقدم “مركز الحلال للتجارة والتسويق” الذي جرى إطلاقه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018 من قبل “دافزا” منظومة متكاملة من الخدمات في قطاع الحلال لدعم الشركات العالمية ورجال الأعمال في عملياتهم وفي الوصول إلى الأسواق النامية سريعة النمو، إضافة إلى مساعدة الشركات على تقييم التوجهات والفرص والتشريعات في هذه الأسواق بشكل أفضل لاتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بعملياتها التجارية.

ويدعم المركز المتعاملين عبر الخدمات التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون؛ حيث سيصبح “مركز بينانج الدولي للحلال” بموجب هذه الاتفاقية شريك خدمات رئيسيا للمركز، لدعم نمو المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا خاصة منطقة “مثلث نمو إندونيسيا- ماليزيا- تايلاند” وكذلك في منطقة دول المجلس التعاون الخليجي.