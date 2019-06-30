“دالاس” تسير يوميا أسطولا من الطائرات

عمان– مع بداية هذا الصيف، أعلنت شركة دالاس للسياحة والسفر عن إطلاق حملة كبيرة بعنوان “كل ما زاد العدد أكثر صار الخصم أكبر”، وقد لاقت رواجا كبيرا من الزبائن، ولهذا السبب قمنا بزيادة أسطول من الطائرات وعلى مدار الأسبوع إلى وجهات سياحية جديدة عدة، على رأسها فارنا في بلغاريا وبوخارست في رومانيا وطربزون وبودروم وباتومي في جورجيا، بالإضافة إلى رحلاتها المعتادة إلى إسطنبول وأنتاليا ومارمريس وشرم الشيخ.

وقد جاء تسيير هذا الأسطول من الطائرات ضمن برامج دالاس لهذا الصيف بناء على طلب زبائنها واستيعاب أكبر عدد ممكن ودراسة مدى ملاءمة هذه الوجهات لاحتياجات ومتطلبات الأردنيين السياحية وعائلاتهم سواء من ناحية الإقامة وكلفها خلال مدة الرحلة أو النشاطات الموجودة في كل وجهة.

وفي هذا الإطار، قال السيد “غزوان شنانة” مدير دائرة الجودة في شركة دالاس “إن الشركة أخذت على عاتقها ومنذ تأسيسها أن تقف جنباً إلى جنب مع جميع زبائنها باعتبارهم شركاء رئيسيين في النجاح وإن الوجهات الجديدة التي أعلنت عنها دالاس منذ بداية هذا الصيف جاءت تلبية لمقترحات عملائها وبما يتوافق أيضاً مع استراتيجية الشركة التي تهدف لنقل السياح الأردنين إلى أوسع خريطة سياحية ممكنة حول العالم بأقل كلفة”.

ويذكر بأن شركة دالاس للسياحة والسفر تعد أكبر شركة سياحية في الأردن من حيث عدد الفروع والوكلاء وحجم السياح الذين تنقلهم كل عام.