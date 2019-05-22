“دالاس” تطلق حملتها “كل ما زاد العدد أكثر صار الخصم أكبر”

عمان- أطلقت شركة دالاس للسياحة والسفر بكافة فروعها بالأردن والخارج حملتها السياحية للسفر إلى مختلف الوجهات هذا الصيف “كل ما زاد العدد أكثر صار الخصم أكبر”

وتأتي هذه الحملة لتشجيع الأردنيين على السفر خلال موسم الصيف القادم وتمكينهم من الاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية التي يرغبون بها بأسعار مخفضة توافقا مع سياسة الشركة القائمة على توفير فرصة السفر للجميع.

ودعت شركة دالاس المواطنين للاستفادة من هذه الحملة وحجز مقاعدهم بكير حتى يحصلوا على الخصم الكبير وبأسرع وقت ممكن في الوقت التي فتحت معه الشركة خطوط طيران إلى العديد من الوجهات الجديدة وعلى رأسها بودرون وطربزون ورومانيا إضافة إلى الوجهات السياحية السابقة اسطنبول، انتاليا، مارمريس، جورجيا، بلغاريا، وشرم الشيخ.