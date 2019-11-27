دالاس تعلن عن جمعة السفر بخصم 50% على رحلات شرم الشيخ

أعلنت شركة دالاس للسياحة والسفر عن خصم 50% لجميع رحلاتها إلى شرم الشيخ يوم الجمعه القادم١١/٢٩ وقد أطلقت اسم travel Friday على هذا اليوم .

وفي هذا الإطار قال مدير عام شركة دالاس للسياحة والسفر “وائل المسلماني” بأن الشركة قد أعلنت عن خصوماتها في إطار سياستها الهادفة إلى خدمة عملائها وتمكين المواطن الأردني من السفر بأقل سعر ممكن .

وإضاف المسلماني بأن قطاع السياحة من أهم القطاعات الأقتصادية التي تخدم المواطنيين ولا يختلف في أهميته عن أي قطاع آخر وعلية فأن رؤيتا دائما ما كانت مبنية على توفير أفضل فرص للسفر لعملاء الشركة ولجميع المواطنيين داعيا الجميع للأستفادة من هذه العروض من خلال فروعنا المنتشرة في عمان ووكلائنا في المحافظات وفي فلسطين.