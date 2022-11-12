دالاس للسياحة تفوز بجائزة أفضل تسويق وترويج اعلاني على شبكات التواصل الاجتماعي في المنتدى العالمي

حصدت شركة دالاس للسياحة والسفر بجائزة افضل تسويق و ترويج اعلاني في المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي استضافه الأردن في فندق سان ريجنست يوم الاربعاء الماضي تحت عنوان “حقبة جديدة من الإعلام والأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي”

وتأتي هذه الجائزة ضمن الجوائز التي أطلقها المنتدى والتي مُنحت للأفراد والمؤسسات والمنظمات المتميزة في مجال الإعلام والعلامات التجارية والمؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال السيد أمجد المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة دالاس أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على التجديد والابتكار المستمر في مجال التسويق السياحي مؤكداً حرص الشركة على التواصل المستمر والعلاقات الطيبة مع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع كافة .

وأشار المسلماني الى الدور الهام لوسائل الإعلام في التغطية الإعلامية الشاملة للفعاليات السياحية في المملكة والتي تسهم بشكل كبير في نقل صورة جميلة للمنتج السياحي الأردني . .

وعبر المسلماني عن تقديرة للجهود التي تبذلها وسائل الاعلام الأردنية في الترويج للسياحة الأردنية وللشركات العاملة في هذا المجال حيث أعتبر المسلماني بأن الاعلام شريك حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني ولجميع القطاعات الأقتصادية الوطنية

ومن الجدير بالذكر أن شركة دالاس للسياحة والسفر شاركت في عدة محافل ومنتديات عربية وعالمية قد حصدت فيها على عدت جوائز من ضمنها أفضل شركة عربية و أردنية تعمل في مجال السياحة والسفر.