دالاس مافريكس يرفض عزف النشيد الوطني على ملعبه

لوس انجليس – يرفض دالاس مافريكس المشارك في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة عزف النشيد الوطني قبل المباريات التي يستضفيها على ملعبه، وذلك على خلفية قرار اتخذه مالك النادي مارك كيوبان، بحسب ما أفاد موقع “ذي أثلتيك” الثلاثاء.

وهي سابقة في عالم كرة السلة الاحترافي، اذ لم يعزف النشيد خلال المباريات 13 التي خاضها مافريكس في ملعبه “أميريكان إيرلاينز سنتر”، مع العلم أن احدا لم يكتشف ما يحصل منذ شهرين.

وتنبه موقع “ذي أثلتيك” إلى ما يحصل عندما استضاف صاحب الارض مينيسوتا تيمبروولفز الإثنين، وهي المباراة الاولى التي أقيمت بحضور قلة من الجماهير على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، علما أن مافريكس لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن إن كان داخليا أو امام وسائل الإعلام.

ومقابل رفض نادي مافريكس التعليق على هذا القرار، إلا أن متحدثا باسم الدوري المحلي أكد لموقع “ذي أثلتيك” أنه “بسبب الظروف الخاصة هذا الموسم، يسمح للأندية بتنظيم الاجراءات قبل المباراة كما تقتضي حاجتها”.

وكان كيوبان مالك مافريكس وقف إلى جانب اللاعبين الصيف الماضي مع استئناف المنافسات في “فقاعة” فلوريدا بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة “كوفيد-19″، الذين أرادوا التعبير عن نضالهم ضد الظلم العنصري على خلفية مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السوداء اختناقا على يد شرطي أبيض خلال عملية اعتقاله في مينيابوليس في أيار/مايو الماضي.

حينها قال “إن ركعوا وان احترموا أنفسهم، سأفتخر بهم. مع بعض الحظ من الممكن أن التحق بهم”، وتابع مغردا عر “تويتر” “إن اردتم التذمر، توجهوا إلى رئيسكم واسألوه لماذا لا يعزف النشيد الوطني يوميا قبل أن تباشروا عملكم”.

ومع لجوء غالبية اللاعبين وأفراد الفرق الى الركوع على ركبة واحدة قبل بداية المباريات، كُتب شعار “بلاك لايفز ماتر” على أرض الملاعب التي اقيمت عليها المباريات، كما سمحت رابطة الدوري للاعبين بارتداء قمصان تحمل شعارات محدّدة تنادي بالعدالة الاجتماعية أو توجه رسائل ضد العنصرية وغيرها.

في عام 2017 اعتمدت جميع البطولات الرياضية المحترفة عزف النشيد الوطني قبل المباريات، ومنها سلسلة سباقات السيارات الاشهر في بلاد “العم سام” ناسكار، وذلك قبل السباقات. غير أن رابطة الدوري الاميركي لكرة القدم رفضت العام الماضي التقيد بهذا التقليد مع استئناف المباريات في أورلاندو خلف أبواب موصدة.