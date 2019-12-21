دالاس يُسقط فيلادلفيا على ملعبه للمرة الثانية تواليا بـ “NBA”

لوس انجليس – حقق دالاس مافريكس فوزا كبيرا على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 117-98 في أبرز مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، على رغم توصل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونشيتش.

وشهدت المنطقة الشرقية فوز كل من دالاس وتورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس ومياهي هيت وانديانا بايسرز، الساعية الى الإبقاء على المنافسة مع متصدر ترتيب المنطقة ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الدوري هذا الموسم (25 فوزا وأربع هزائم)، والفائز الخميس على متصدر الغربية لوس أنجليس ليكرز.

ويفتقد دالاس منذ نهاية الأسبوع الماضي لجهود دونشيتش الذي يبرز كأحد أفضل اللاعبين هذا الموسم، بسبب إصابة في الكاحل. وبعدما تلقى دالاس الأربعاء خسارته الثانية في ثلاث مباريات، تمكن الجمعة من تعويض سقوطه أمام بوسطن، بفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 19 نقطة.

وألحق مافريكس بمضيفه خسارته الثانية تواليا في الدوري وعلى أرضه، بعدما كان ميامي هيت قد تغلب عليه الخميس بنتيجة 108-104، وجاء فوز دالاس بفضل تيم هاردواي جونيور واللاتفي كريستباس بورزينغيس، فكان الأول أفضل مسجل لفريقه مع 27 نقطة وأربع متابعات، بينما ساهم الثاني بـ22 نقطة و18 متابعة هي الأعلى في مسيرته.

وتمكن اللاتفي للمباراة الرابعة تواليا من تسجيل 20 نقطة مع 10 متابعات على الأقل، بحسب احصاءات فريقه الذي خسر الأربعاء أمام بوسطن 103-109.

في المقابل، لم تكن النقاط الـ33 والمتابعات الـ17 التي حققها النجم الكاميروني جويل إمبييد، كافية لتفادي سفنتي سيكسرز تلقي الخسارة الثانية تواليا، والعاشرة في 30 مباراة، وفاز رابتورز الذي توج في الموسم الماضي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، للمرة الثالثة تواليا هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 122-118. (أ ف ب)