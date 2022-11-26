داليتش يرد على تصريحات نظيره هيردمان

الدوحة – رد زالاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، على استخدام نظيره في المنتخب الكندي جون هيردمان للفظ خارج لوصف ما سيفعله فريقه للفوز على كرواتيا ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

ويلتقي الفريقان اليوم الأحد بعد التعادل السلبي للمنتخب الكرواتي مع نظيره المغربي في المباراة الأولى، وخسارة كندا أمام بلجيكا 0-1، وهاجمت الصحافة الكرواتية هيردمان على تصرفه ونشرت صحيفة “24 ساتا” صورة مركبة لهيردمان وهو عار على غلافها.

وقال داليتش في مؤتمر صحفي اليوم السبت: “الفريق الكرواتي يستحق الاحترام من الجميع، لقد حققنا ميداليتين في كأس العالم منذ العام 1998، نحن وصيف كأس العالم”.

وأضاف: “نحن نحترم الجميع ونتوقع الاحترام من الطرف الأخر، وضع الكلام في ذلك الموضع ليس علامة على الاحترام”.

من جانبه، اتفق الجناح إيفان برسيتش على أن تلك التصريحات تمنح فريقه حوافز إضافية: “اتفق مع المدرب ولا أطيق الانتظار حتى بداية المباراة”.

وكانت صحيفة “24 ساتا” رسمت صورة على صفحتها الأولى لهيردمان وورقة قيقب تغطي فمه وورقة أصغر تغطي مناطق حساسة في جسمه، وتساءلت الصحيفة: “لديك الفم فهل لديك أعضاء تناسلية؟”.

وضحك هيردمان على الصورة المرسومة له على الصفحة الأولى للصحيفة، وتابع: “كنا في حالة تعتيم اعلامي منذ يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، لذلك لم نر الكثير في وسائل الاعلام، لكن حينما تأتيك رسالة من زوجتك تخبرك بأنك في حاجة لبدء العمل قبل أن تصل إلى المنزل، تعلم أن هناك شيئا ما حدث”. -(د ب أ)