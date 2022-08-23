دانييلا رحمة تعلن استعدادها للارتباط

تحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن تفاصيل من حياتها الشخصية لا سيما استعدادها للارتباط و امتلاكها حاسة سادسة تستشعر بها ما سيحصل.

وقالت دانييلا خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج من القلب” عبر شاشة أبوظبي أنها أصبحت تفكّر بالارتباط. مؤكدة سعيها لتكوين عائلة.

وأشارت دانييلا خلال اللقاء إلى أنها تشعر أنها تملك “حاسة سادسة” منذ طفولتها حيث تستشعر رؤية معينة فتتحقق في اليوم التالي.

وروت قصة حصلت معها حيث حلمت أن حبيبها تعرض لحادث سير، فاتصلت به عندما استيقظت لتطلب منه أخذ الحذر إلا أنها فوجئت عندما علمت أنه تعرض لحادثة سقوط.

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