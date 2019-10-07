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دانييل أوست يضيف لمسته في فندق إنتركونتيننتال الأردن

منذ ساعتين
فندق إنتركونتيننتال الأردن

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عمان -دانييل أوست، الفنان الأول في مجال تنسيق الأزهار في العالم، سيفتتح متجره الخاص به في عمان وتحديدا في فندق إنتركونتيننتال الأردن.
أذهل دانييل أذهل الجميع في أول مناسبة يقيمها في عمان في فندق إنتركونتيننتال الأردن وذلك في مساء الخميس، حيث أخذ الحضور في رحلة خلابة مليئة بالألوان والجمال أعطت معنى جديدا للأزهار وكيفية تنسيقها. مشهود لدانييل أوست إبداعه الفريد في ابتكاراته وتصميماته التي تزيد من رونق أي فعالية أو مناسبة ينظمها، مثل تومورولاند، المهرجان الموسيقي الأول في العالم حيث صمم حديقة الجنون التي هي عبارة عن خيمة تطفو على بحيرة. بالإضافة إلى التنسيقات المذهلة اتي اختص يها الفنادق الفاخرة، العلامات التجارية العالمية مثل غوتشي، و بعضا من أروع الأعراس الملوكية في منطقة الخليج العربي.
يعد دانييل أوست رائدا في عالم تنسيق الأزهار وتنظيم المناسبات لأكثر من أربعين عاما، ويمتلك ثلاث متاجر خاصة به في بلجيكا، بلده الأم، والآن يفتتح أول متجر له في الخارج، و تحديدا في فندق إنتركونتيننتال في الأردن.

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