داني ألفيس يفسخ عقده مع ساو باولو

مدن – توصل البرازيلي داني ألفيس لاتفاق مع ساو باولو لفسخ عقده الذي كان يربطه بالنادي حتى ديسمبر/كانون أول 2022 والذي كان قد انضم بموجبه للفريق في موسم 2019-2020.

وأعلن النادي في بيان أن الظهير الأيمن البالغ 38 عاما لم يعد لاعبا بالفريق الذي يدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو والذي يحتل حاليا المرتبة السادسة عشر في ترتيب الدوري البرازيلي، على شفا منطقة الهبوط.

وخاض ألفيش الذي سبق ودافع عن قمصان العديد من الأندية مثل برشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، أخر مباراة له مع ساو باولو في 26 أغسطس/آب الماضي، وكانت أمام في فورتاليزا.

وكان ألفيش ضمن المنتخب البرازيلي الذي انتصر على بيرو بهدفين نظيفين في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

يشار إلى أن داني ألفيش هو حتى الآن اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ كرة القدم برصيد 45، وهو رقم اختتمه في أغسطس/آب الماضي بحصوله على الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020. – (إفي)