داني ألفيش يزور الأهرامات في مصر

القاهرة – زار لاعب كرة القدم البرازيلى داني ألفيش الاثنين منطقة أهرمات الجيزة، وذلك ضمن جولة سياحية في مصر.

وقام ألفيش (36 عاما) برفقة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز بجولة داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو ومنطقة تمثال أبي الهول، بحسب بيان صدر عن وزارة الأثار المصرية.

Dani Alves, Brazilian professional footballer for São Paulo FC and captains the Brazil national team, and his wife visited Giza Plateau today Monday. @khaled.elenany @danialves #egypt #ancientegypt #history #archaeology #antiquities #heritage pic.twitter.com/xH4JN0qUJE

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) December 16, 2019