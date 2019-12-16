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داني ألفيش يزور الأهرامات في مصر

منذ ساعة واحدة

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القاهرة – زار لاعب كرة القدم البرازيلى داني ألفيش الاثنين منطقة أهرمات الجيزة، وذلك ضمن جولة سياحية في مصر.

وقام ألفيش (36 عاما) برفقة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز بجولة داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو ومنطقة تمثال أبي الهول، بحسب بيان صدر عن وزارة الأثار المصرية.

وحرص مهاجم فريق ساو باولو البرازيلي على التقاط الصور التذكارية مع سانز خلال الزيارة، مبديا بالوقت ذاته انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول، بحسب البيان.

وانضم اللاعب المخضرم إلى ساو باولو في آب (أغسطس) الماضي، بعدما انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في تموز (يوليو).

ويعد ألفيش، أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في العالم، وسبق وتألق في صفوف أندية كبرى مثل برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية. (إفي)

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