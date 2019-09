داني ألفيش يواجه صعوبة بالتأقلم على كرة القدم البرازيلية

عمان – الغد – أقر البرازيلي داني ألفيش بصعوبة التأقلم على واقع كرة القدم في بلاده، وذلك بعدما انتقل هذا الصيف إلى فريق ساو باولو، مبدياً تذمره من سوء حالة الملاعب هناك.

وفي مقابلة مع شبكة (تي في جلوبو)، قال لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا: “من الصعب للغاية اللعب هنا والسبب في الكثير من الأحيان هو سوء حالة الملاعب”.

DURÍSIMO 👀 A Dani Alves no le gusta nada su posición en el San Pablo aunque aclaró que "me tengo que adaptar a mis compañeros". ¿Creen que le irá bien en Brasil?

🔁 Sí, es crack

❤️ No, es un fútbol muy distinto https://t.co/FAKf2h0PdV

— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 21, 2019