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داني ألفيش يواجه صعوبة بالتأقلم على كرة القدم البرازيلية

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – أقر البرازيلي داني ألفيش بصعوبة التأقلم على واقع كرة القدم في بلاده، وذلك بعدما انتقل هذا الصيف إلى فريق ساو باولو، مبدياً تذمره من سوء حالة الملاعب هناك.

وفي مقابلة مع شبكة (تي في جلوبو)، قال لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا: “من الصعب للغاية اللعب هنا والسبب في الكثير من الأحيان هو سوء حالة الملاعب”.

وبات ألفيش يفضل اللعب في وسط الملعب وليس في مركز الظهير، موضحا: “يمكنني مساعدة زملائي إذا تعمقت في اللعب وكان لي سيطرة على الكرة. بذلك أستطيع خلق ديناميكية مختلفة لأنني معتاد على ذلك”.

وبسبب الحالة المتردية لبعض الملاعب في البرازيل، اعتبر ألفيش أن هذا قد يكون سببا وراء نجاح لاعبين برازيليين خارج بلادهم، مشيرا: “إنهم يبدأون اللعب هنا في ظل وجود صعوبات مختلفة. أنا نفسي حين كنت في أوروبا كنت أقول إنني لا أرى نفسي قادرا على مشاهدة مباراة كاملة في بطولة برازيلية بسبب الافتقار للحفاظ على وتيرة اللعب، والآن أعيش عن قرب السبب وراء كل هذا”.

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