مدريد – أكد الدولي الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، في إشارة لصفقات الموسم الحالي، أنه ليس من السهل القيام بثورة في القلعة البيضاء.

وفي مقابلة مع برنامج “البارتيداثو” على إذاعة (COPE)، قال كارفاخال: “هناك دائما حديث عن ثورة، لكن في فريق مثل ريال مدريد الذي يرغب الجميع في أن يكون بين صفوفه ولا يريد الجميع مغادرته، الأمر ليس سهلا”.

وتابع: “لقد جاء لاعبون سيساعدوننا مثل البلجيكي إيدين هاذارد والبرازيلي ميليتاو والفرنسي فيرلان ميندي، وأعتقد أن هذا من أجل استكمال فريق كبير”.

🗣 Dani Carvajal: "There's always talk of a revolution, but at a team like Real Madrid, where everyone wants to be and not everyone wants to leave, it's not easy." pic.twitter.com/IHPtuqqqJ5

