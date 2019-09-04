مدريد – أكد الدولي الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، في إشارة لصفقات الموسم الحالي، أنه ليس من السهل القيام بثورة في القلعة البيضاء.

وفي مقابلة مع برنامج “البارتيداثو” على إذاعة (COPE)، قال كارفاخال: “هناك دائما حديث عن ثورة، لكن في فريق مثل ريال مدريد الذي يرغب الجميع في أن يكون بين صفوفه ولا يريد الجميع مغادرته، الأمر ليس سهلا”.

وتابع: “لقد جاء لاعبون سيساعدوننا مثل البلجيكي إيدين هاذارد والبرازيلي ميليتاو والفرنسي فيرلان ميندي، وأعتقد أن هذا من أجل استكمال فريق كبير”.

🗣 Dani Carvajal: "There's always talk of a revolution, but at a team like Real Madrid, where everyone wants to be and not everyone wants to leave, it's not easy." pic.twitter.com/IHPtuqqqJ5 — RMOnly (@ReaIMadridOnly) September 4, 2019

وعن البداية الموسمية للملكي هذا العام، أبرز اللاعب أن: “الناس قد تعتقد أنه في 3 مباريات تحقق تعادلين، يبدو أن أشباح الماضي فد عادت، لكن الشعور بين صفوف ليس سيئا. نعم نفتقر لمزيد من الحسم في المنطقتين الهجومية والدفاعية، لكننا سنعود للقيام بأمور هامة”.

وحول منتخب إسبانيا ومدربه الحالي روبرت مورينو وسلفه لويس إنريكي، قال كارفاخال: “لا أعلم في أي مرحلة سيكون مورينو إذا قرر لويس العودة. ما نعلمه هو أن روبرتو يدير المنتخب وهو مديرنا الفني ووظيفتنا هي نقل أفكاره لأرض الملعب”. (إفي)