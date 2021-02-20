داودية: زراعة 30 ألف دونم في البادية الشمالية الشرقية

عمان – قال وزير الزراعة محمد داودية إن الوزارة زرعت 600 الف شتلة في البادية الشمالية من ضمنها 200 الف شتلة في منطقه الأزرق ومحيطها، و30 الف دونم في البادية الشمالية الشرقية.

وأضاف داودية خلال لقائه اليوم السبت ممثلين عن القطاع الزراعي في مديرية زراعة قضاء الأزرق أن الوزارة حريصة على التواصل مع القطاع الزراعي وتعمل على دعم المزارعين وحماية انتاجهم انطلاقا من الاهتمام الملكي الكبير بالمزارعين والزراعة.

وقال الوزير إن وزارة الزراعة من خلال اداراتها المختلفة والحراج والحصاد المائي وبرنامج التعويضات البيئية عملت على انشاء 4 عيادات بيطريه ووزعت عددا من الاغنام على 8 جمعيات وقدمت اللقاحات والعلاجات البيطرية للثروة الحيوانية.

وبحث الوزير مع المزارعين التحديات التي تعترض مزارعي المنطقة والتي تمثلت بالاحتياجات المائية والملكيات وشهادة المنشأ والعمالة الزراعية وكلفة الطاقة وفوائد القروض الزراعية. وثمن المزارعون اهتمام الوزارة وحرصها على التواصل معهم للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم.

وتفقد الوزير خلال زيارته إلى قضاء الازرق عددا من الحفائر والمشاتل في المنطقة يرافقه مساعد امين عام وزارة الزراعة لشؤون الحراج والمراعي المهندس رائد العدوان ومدير العلاقات العامة الدكتور خلف الرقاد.–(بترا)