عمان- الغد- شارك وزير الزراعة محمد داودية في اجتماع وزراء الزراعة في المنتدى العالمي الثالث عشر للأغذية والزراعة الذي عقد افتراضيا اليوم تحت عنوان “كيفية إطعام العالم أوقات الجوائح وتغير المناخ”.

وبين الوزير أن التغيرات المناخية ومايرافقها من مظاهر كالجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ذات اثار سلبية على المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية وهي تشكل تحدياً اضافياً على كميات الغذاء المنتج والمتاح في العالم.

وأوضح أن الزراعة تعتبر أحد أهم الحلول المناخية في حال الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية واستخدام مناهج ذكية مناخياً في الإنتاج.

ودعا وزراء الزراعة في العالم الى التركيز على الظروف الإستثنائية التي يواجهها العالم في تلبية احتياجاته المتعلقة بالأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والإجراءات التي رافقت COVID 19، وأكدوا على ضرورة التركيز على صغار المزارعين وايلائهم الإهتمام الكافي في ظل التحديات التي تهدد وجودهم كأحد أهم سلاسل إنتاج للغذاء، وذلك من خلال تعزيز السياسات ونشر البرامج التي تستهدف هذه الفئة لتعزز من قدرتهم على الصمود، وزيادة الانتاجية بما يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم الأيكولوجية وتوفير أصناف جديدة ذات انتاجية عالية للمساهمة في سد النقص من المنتجات الزراعية والغذائية في ظل زيادة الطلب على الغذاء.

كما دعوا الى تبني مناهج ابتكارية ذكية مناخياً لرفد اقتصاديات هذه الفئات ومساندتها بالتكنولوجيا الحديثة والأنماط عالية الجودة من خلال تبادل المعرفة وتشجيع البحث العلمي لما يخدم هذه الغايات.