داودية والحواتمة يبحثان وقف التعديات على الثروة الحرجية وتكثيف الرقابة عليها

عمان- الغد- بحث وزير الزراعة محمد داودية ومدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم في مديرية الامن العام سبل تعزيز الرقابة على الغابات والمناطق الحرجية ومنع التعديات التي تقع عليها وايقاع العقوبات الرادعة لكل من يتجرأ على المساس بهذه الثروة الوطنية .

وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تعمل على مدار الساعة لخفض التعديات على غاباتنا بالتعاون مع الحكام الاداريين ومديرية الامن العام والأهالي لضبط كافة اشكال التعديات والتحطيب المخالف والجائر باستخدام كافة الوسائل المناسبة والمتاحة من طائرات مسيرة وشبكة اتصالات لاسلكية وأبراج مراقبة علاوة على الدوريات المتحركة ومحطات الغلق في مختلف الغابات بما يكفل الحفاظ على الثروة الحرجية التي تشكل رئة الاردن.

واضاف داودية ان الوزارة باشرت بمشروع زراعي حرجي لتوسيع الرقعة الخضراء حيث سيشمل هذا المشروع توزيع نحو مليوني شجرة حرجية هذا العام مجاناً من مشاتلها الاربعة عشر المنتشرة في كل مناطق المملكة مع اعطاء اولوية للمناطق التي تعرضت للحرائق بالاضافة الى توزيع ما يقارب نصف مليون شجرة مثمرة بأسعار رمزية .

واشاد وزير الزراعة بالتعاون القائم مع مديرية الامن العام ممثلة بالادارة الملكية لحماية السياحة والبيئة والجهد الذي يبذلونه على مدار الساعة لحماية ومنع اي تعديات على المناطق الحرجية وضبط وتوديع كل من يقوم بتلك التعديات واحالتهم للقضاء .

ومن جانبه اكد مدير الامن العام اننا نعمل وفق التوجيهات الملكية السامية بإيلاء القطاع البيئي جل الاهتمام ومحاربة الاعتداءات الجائرة على المحميات الطبيعية والثروة الحرجية .

واضاف الحواتمة أن الحزم في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات هو السبيل الاول لمواكبة حجم التعديات على البيئة ومحمياتها الطبيعية ، مشيداً بمستوى التنسيق مع وزارة الزراعة والعمل الجماعي المشترك فيما بيننا وعلى مدار الساعة للحد ومنع كافة اشكال التعدي على الثروة الحرجية والغابات باعتبارها ارثاً وطنياً يجب المحافظة عليه .

واكد الحواتمة الي السعي الدائم لتطوير الإدارة الملكية لحماية السياحة والبيئة ورفدها بالكوادر والامكانات والمعدات اللازمة للقيام بواجبها وتكثيف رقابتها للمحميات الطبيعية والاحراش ، باستخدام كافة السبل المتاحة من خلال دوريات منتشرة على مدار الساعة او باستخدام الطائرات المسيرة والتي أتت بالكثير من النتائج الإيجابية في مواجهة التعديات وكشفها منذ استخدامها.