“داو” تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

دبي-أعلنت شركة “داو” عن تبنيها أهدافاً صارمة جديدة لمعالجة مشكلتي التغير المناخي والنفايات البلاستيكية، وذلك في إطار مساعيها لتصبح الشركة الأكثر ابتكاراً وشمولية واستدامة ومواكبةً لمتطلبات العملاء في مجال علوم المواد بالعالم. كما أصدرت الشركة تقرير الاستدامة الخاص بها للسنة السابعة عشرة على التوالي، وتلخّص فيه سير ونتائج العمل المحققة تماشياً مع أهداف “داو” للاستدامة للعام 2025.

وبهذا الخصوص، قال جيم فيترلنج، الرئيس التنفيذي لشركة “داو”: “يمثّل هذا الإعلان خطوتنا التالية في مسيرة الاستدامة التي بدأناها منذ أكثر من 30 عاماً، فالتغير المناخي والنفايات البلاستيكية يعتبران من أكبر المشاكل التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم، وتلعب منتجاتنا وتقنياتنا دوراً مهماً في معالجتهما. ونحن في ’داو‘ نتحمل المسؤولية ونمتلك الفرصة لقيادة الجهود المبذولة في مواجهة هذه التحديات العالمية. ونؤمن بأن بناء مستقبل مستدام يتوقف على مضينا قدماً في التصدي لهذه المشكلات، والعمل معاً على تطوير حلول علمية وتقنية جديدة لمعالجتها”.