“داو جونز” تدرج “إريكسون” كإحدى أفضل الشركات بالاستدامة

نيويريوك- تم الإعلان عن نتائج مؤشرات داو جونز السنوية للاستدامة (DJSI)، التي أظهرت إريكسون كواحدة من الشركات الأفضل ضمن مجموعتها الصناعية: التكنولوجيا والأجهزة والمعدات. كما أظهر تقييم DJSI لإريكسون أداءها القوي المستمر في البعد البيئي.

يعد مؤشر DJSI، الذي أطلق في العام 1999، أحد أول المؤشرات العالمية التي تتبع أكبر الشركات الرائدة المدرجة في البورصة والتي تتبنى مفهوم الاستدامة. تمثل شركة DJSI أعلى 10 % من أكبر 2500 شركة في مؤشر S&P Global Broad Market استنادًا إلى العوامل الاقتصادية طويلة الأجل والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

هيذر جونسون، نائبة رئيس مجموعة إريكسون لقطاع الاستدامة ومسؤولية الشركات، قالت: “يسر مجموعة إريكسون أن يتم اختيارها مرة أخرى لإدراجها في مؤشرات داو جونز للاستدامة. تم اختيار الشركة كواحدة من الشركات الأكثر استدامة في صناعتنا، وهذا دليل على أن التزامنا على المدى الطويل بالاستدامة ومسؤولية الشركات له تأثير حقيقي معترف به من قبل شركائنا. إريكسون مستمرة في رحلتها لتحقيق الاستدامة ونتطلع إلى مواصلة التعاون القوي مع شركائنا في العمل، وعملائنا، وبالطبع مع موظفينا، الذين يعدون عوامل حاسمة لنجاحنا”.

في أيلول (سبتمبر) 2020، تم تصنيف إريكسون على قائمة صحيفة وول ستريت جورنال لأكثر 100 شركة مدارة بشكل مستدام في العالم. واستند هذا الترتيب إلى تقييم لأكثر من 5500 شركة تجارية مدرجة في البورصة في مجالات مثل نماذج الأعمال والابتكار، والعوامل الاجتماعية الخارجية والعوامل المتصلة بالمنتجات، والجوانب المتعلقة بالموظفين وأماكن العمل، والبيئة.