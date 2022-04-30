دايناميت تشيكن

المقادير:-
- طبق صدر دجاج مقطع ومنظف
- بيضة مخفوقة
- رشة ملح
- رشة فلفل
- طحين مضاف إليه ملعقتا نشا
مقادير تحضير الصوص:-
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- ملعقة بابريكا
- ملعقة شطة سائلة
- ملعقة كبيرة عسل
-ملعقة سومطرة صوص
- ملعقة كبيرة بافلو صوص
- ملعقة كبيرة سويت تشيلي صوص
- كوب ثاوزند آيلاند صوص(صلصة فرنسية)
طريقة التحضير:-
- نقوم بتغميس الدجاج بالطحين ثم البيض ثم الطحين ونقليه بكمية كبيرة من الزيت ، ولتحضير الصوص نقوم بخلط الصوص وتغميس الدجاج في الصوص ويقدم.
في طبق التقديم نضيف ملفوف مقطع أو شرائح ونضع الدجاج فوقه، ويزين برشة سمسم،
من الممكن استخدام دجاج الستربس المجمد الجاهز ونقليه.