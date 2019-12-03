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داﻻس تشارك في احتفالية مجموعة ريكسوس العالمية

منذ 29 ثانية
الرئيس التنفيذي لـ"داﻻس" امجد المسلماني(وسط) خلال لقائه وكلاء سياحة في انتاليا -(من المصدر)

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عمان-الغد- شاركت شركة داﻻس للسياحة بحضور الرئيس التنفيذي النائب السابق امجد المسلماني في الاحتفالية التي اقامتها مجموعة فنادق ريكسوس بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس المجموعة والتي عقدت في مدينة انتاليا السياحية.
وتسعى داﻻس من خلال المشاركة في فعاليات خارجية إلى الالتقاء مع شركات سياحية عالمية لها اهتمامات بالسياحة في المملكة بهدف التعاون معها مستقبلا لاستقطاب سياح إلى الأردن.
وأجرى المسلماني عددا من اللقاءات مع وكلاء سياحة مشاركين في الاحتفالية من مختلف دول العالم وقدم لهم شرحا عن الميزات السياحية للأردن، والنمو المتواصل في أعداد السياح القادمين للمملكة خاصة إلى البترا التي تعتبر من عجائب الدنيا.
وأبدى وكلاء السياحة اهتمامهم بزيارة الأردن وتصميم برامج سياحية خاصة بالمملكة خصوصا أن لهؤلاء الوكلاء نشاطا كبيرا في دول الإقليم.
يذكر أن شركة دلاس حققت خلال هذا العام 1500 غرفة سياحية في المملكة من جنسيات أجنبية، وتسعى لمضاعفة هذا الرقم خلال السنة المقبلة.
يشار إلى ان ريكسوس لها فنادق في عدد من دول المنطقة وسيحقق جذبها للاستثمار في الأردن نقلة نوعية في مجال الخدمات الفندقية المقدمة للسياح في المملكة.

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