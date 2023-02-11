دا سيلفا: بايدن لديه مخاوف من الحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن نظيره الأميركي جو بايدن يشاركه القلق بشأن الحاجة إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وقال دا سيلفا في تصريحات للصحفيين بعد لقاء جمعه مع بايدن في واشنطن أمس الجمعة: “أخبرت الرئيس بايدن بما سبق أن قلته للرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس حول الحاجة إلى إنشاء مجموعة من الدول التي لا تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في حرب روسيا ضد أوكرانيا، حتى نتمكن من إيجاد طرق لتحقيق السلام”.

وأضاف الرئيس البرازيلي: “أنا متأكد أنه من الضروري إيجاد مخرج ووضع حد لهذه الحرب. وشعرت بأن الرئيس بايدن لديه نفس المخاوف”.

وأوضح الزعيم البرازيلي، أنه بحاجة إلى شركاء يمكنهم تشكيل مجموعة تفاوضية من الوسطاء الذين يمكن الوثوق بهم في كل من موسكو وكييف، وقال: “أولا وقبل كل شيء، يجب وقف الحرب، ثم مناقشة ما يجب القيام به بعد ذلك”.

وكان دا سيلفا اقترح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، إيجاد صيغة دولية جديدة للمساعدة في تسوية النزاع في أوكرانيا.

ووفقا لرئيس البرازيل، يمكن للصين والهند وإندونيسيا أيضا أن تلعب دورا مهما في هذه الجهود.

ودعا دا سيلفا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا بتلبية “بعض الشروط” لروسيا لتحقيق ذلك، كما رفض إرسال ذخيرة للمدفعية والدبابات إلى أوكرانيا. (RT)