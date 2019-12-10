دبابنة تؤكد أولويات الحكومة للارتقاء بحقوق الانسان

عمان- أكدت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة على أولويات الحكومة في العمل على الارتقاء بملف حقوق الانسان من خلال المتابعة الحثيثة والصادقة لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وقالت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف اليوم العاشر من كانون الأول، إن الحكومة تسعى لإنفاذ توصيات المؤسسات الوطنية المستقلة والعاملة في مجال حقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وكافة الاليات الدولية ذات العلاقة والاستمرار في العمل على مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق او انضم اليها الاردن.

وأضافت “وفي هذا كله لا نرى إلا الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المستقلة ومجلس الامة وشركائنا الدوليين وكافة الجهات المعنية، طريقا لتحقيق الإنجاز الوطني في هذا الملف”.

وأكدت إيمان الأردن والتزامه الثابت والراسخ بمبادئ حقوق الانسان والعمل الجاد على النهوض والارتقاء بهذه الحقوق الاصيلة غير القابلة للتصرف او للتجزئة والتي يتمتع بها كل انسان دون تمييز.

وقالت إن كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني بانه “لا إصلاح بدون احترام الحقوق وصون الحريات” هي خارطة الطريق للارتقاء بحقوق الانسان وصون كرامته وتعزيز حرياته، مستندا في ذلك إلى الدستور الذي أسس لمنظومة متكاملة لحقوق وحريات كافة المواطنين والمواطنات، وشريعتنا السمحة والاطر العالمية لمبادئ حقوق الانسان.

وأضافت أنه وفي هذا اليوم العالمي لحقوق الانسان، لا بد من الحديث عن الشباب وعن ضرورة تعزيز الاستثمار في طاقاتهم من خلال دعمهم للمشاركة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتغيير الايجابي والبناء المعرفي.

كما يقع ضمن أولى اولويات الاردن بحسب دبابنة ضمان تمتع وممارسة النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن لحقوقهم بكافة الطرق، داعية إلى استمرار المجتمع الدولي بمساندة المملكة بتأدية واجبها الانساني تجاه اللاجئين على أراضي المملكة ومساندة الجهود الاردنية في دعم قضايا اللاجئين.

واكدت دبابنة الموقف الاردني الثابت في ملف اللاجئين، مشيرة إلى أن الاردن كان دوما سباقا في التزامه الانساني تجاه ضحايا الحروب والصراعات الذين قدموا الى المملكة بحثا عن ملاذ آمن.-(بترا)