دبابنة لـ”الغد”: “بخدمتكم” ستتلقى شكاوى حقوق الإنسان

هديل غبّون

عمّان – كشفت المنسقة الحكومية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، الدكتورة عبير الدبابنة عن أن التحضيرات جارية لتخصيص نافذة لشكاوى حقوق الانسان عبر منصة “بخدمتكم” ضمن التزام الحكومة بمبادرة الحكومات الشفافة، مؤكدة من جانب آخر التزام الاردن بتقديم التقرير الدوري الرابع حول مناهضة التعذيب للجنة مناهضة التعذيب الأممية وإن تأخر في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وقالت الدبابنة في أول حوار صحفي لها منذ تسلمها موقع منصبها في شهر آب (أغسطس) 2018،خصت به الغد إن أولويات عمل مكتب التنسيق الحكومي في الفترة المقبلة ستركز على إنفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، واصفة العام 2020 بالعام الحاسم لتعزيز تشاركية الحكومة مع المجتمع المدني والشركاء، حيث اعتبرت أن التشاور والتواصل اليوم معهم هو في أحسن حالاته.

وتحدثت الدبابنة التي كانت عضوة في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، ومديرة لمركز دراسات المرأة في الجامعة الأرنية سابقا، مطولا عن علاقة التنسيق الحكومي بالتقارير الدولية الحقوقية، والمركز الوطني لحقوق الانسان والجهات الداعمة، وقالت، إن “الحكومة لا تهدف في عملها إلى الرد على التقارير الحقوقية من أجل الرد، بقدر ما تسعى إلى اتخاذ خطوات إجرائية لمعالجة أي اختلالات والحوار بشأنها بكل انفتاح.

وفيما يلي نص الحوار:

• ما هي أولويات عمل مكتب التنسيق الحكومي اليوم؟