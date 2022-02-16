دبلوماسي روسي ينصح زعماء الغرب بالعلاج من “بارانويا أوكرانيا”

نصح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أمس (الثلاثاء)، الزعماء الغربيين بزيارة أطباء مختصين بمرض «البارانويا» أو «جنون الارتياب» بسبب مخاوفهم وشكوكهم المتعلقة باحتشاد مائة ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.

وقال: «أعتقد أنهم بحاجة إلى استشارة طبيب جيد، أوصيهم القيام بذلك، وأن يكون الطبيب مختصاً في حالات البارانويا»، نافياً أن يكون لدى روسيا أي نية لمهاجمة جارتها الجمهورية السوفياتية السابقة. وأضاف: «جنودنا يوجدون على أرضنا ولا يشكلون تهديداً لأحد».

وعندما سئل عن حجم الانتشار الروسي الذي تقول موسكو إنه جزء من مناورات عسكرية مع حليفتها بيلاروس، أجاب: «لا علم لي عن الأعداد، لأن هناك الكثير من التكهنات حول ذلك».

وتابع: «أعتقد أن المناورات مع بيلاروس ستنتهي في غضون أسبوع. بالنسبة للجنود الآخرين، لا أعرف».

وطالبت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، موسكو بإظهار دليل على «خفض التصعيد» بعد أن أعلنت روسيا أن بعض قواتها قد انسحبت من الحدود.-(وكالات)