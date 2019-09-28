دبليو عمان يحصد جائزة افضل ميزة بالفنادق لعام 2019

عمان- الغد- حاز فندق دبليو عمّان جائزة افضل ميزة للعام الحالي 2019 ضمن حفل توزيع” جوائزالشرق الأوسط للضيافة في الامارات العربية المتحدة” والذي عقد مؤخرا.

ومنحت الجائزة المذكورة لتميز الفندق بمدخله الفريد المصمم على هيئة سيق البتراء المدينة الوردية إحدى عجائب الدنيا السبع عاكسا فخامته المميزة.

وبهذه المناسبة قالت مدير عام الفندق “إسراء بارين ” ان تصميم الفندق يمزج ثقافة وتاريخ وتراث الاردن الغني في تصميم عصري وجريء يعكس علامة دبليو التجارية.

وأضافت في تعليقها على هذا الحدث المهم انه رمزا معماريا معاصرا لمدينة عمّان حيث يخطف الاضواء بتصميمه المذهل وخاصة مدخله الذي يدمج من عظامة البتراء والتصميم المعاصر الفريد من نوعه.

وتسلم الجائزة نيابة عن إدارة الفندق بعمان المدير الأعلى لتسويق وإدارة العلامات التجارية الفاخرة للشرق الأوسط وأفريقيا اشلينج ماكفي.

يشار ان مدخل الفندق قد آثار اهتمام جميع زوار الفندق والمشاهير إضافة إلى المصممين والمؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي منذ افتتاحه في نيسان 2018.